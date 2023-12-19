精確（3162）第四季出貨動能馬力十足！11月陸續有楚能新能源旗下風力發電電池盒訂單及美國皮卡訂單開始出貨，另小鵬汽車近期的單月出貨規模亦翻倍至突破1億元，隨著塞爾維亞廠及三大電池客戶訂單續放量挹注下，12月營收可望續衝高，法人樂觀第四季將賺贏前三季。

精確於今年第二季轉虧為盈，累計前三季稅後純益0.99億元，每股稅後純益（EPS）0.75元，在第四季客戶訂單規模全面擴大出貨挹注下，可望挹注獲利，法人甚至看好單季有機會賺進1元。

精確去年在大陸一口氣完成4個電池盒生產基地布局後，積極切入新能源車廠擴大搶單，精確表示，第四季為傳統出貨旺季，目前各廠出貨量能明顯擴增，以小鵬為例，目前出貨專案每個月銷量可達2萬輛，公司每個月出貨規模在近期也倍增至1億元以上，成為公司業績成長主要動能之一。

此外，精確表示，公司今年新接楚能旗下風力發電電池盒訂單，於11月出貨後，12月出貨規模可望繼續擴大，目前訂單出貨能見度可看至明年6月，都將穩定貢獻營收。

精確指出，目前三大電池廠客戶包括寧德時代、蜂巢能源及億緯鋰能，出貨量也都持續維持穩定成長動能。

至於受到市場關注的比亞迪新單，精確在年中提前完成兩個車型訂單的合約簽署、正式打入比亞迪供應鏈後，受到新車上市遞延影響，量產時間反而延後，由今年第四季延至明年第一季。

不過，精確表示，比亞迪新單已確定從明年1月試量產，第二季起可望放量出貨，也將為明年增添業績成長動能。精確亦積極切入氫能源電池盒市場，預計明年第一季就可出貨，同樣將挹注明年營運。