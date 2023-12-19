【時報-台北電】因投資者對全球最大消費國中國的需求疲軟而感到擔憂，儘管當局政府採取了支持房地產行業的刺激措施政策，但中國陷入困境的房地產市場在今年大部分時間裡都拖累了工業金屬的需求，致倫敦(LME)銅價下跌，但供應收緊的前景，則限制了銅價跌幅。

分析師表示，儘管北京當局採取了許多支持房地產行業的政策措施，但最大消費國中國，陷入困境的房地產市場仍然持續保持疲軟，拖累有色金屬需求前景，但由於第一量子公司位於巴拿馬的Cobre礦場，去年佔全球開採供應量的1%，巴拿馬銅礦供應的不確定性，使得多用於電力和建築行業的銅價，在過去兩個月裡不斷攀升，本月一度觸及四個月高點，加上，美國聯邦儲備理事會(FED)可能在明年第一季度降息的預期，影響美元兌主要貨幣的匯率徘徊在四個半月低點附近，美元走軟使得以美元計價的金屬對其他貨幣的持有者來說更加便宜，這將可能有助於需求前景的提升。

終場周一(12/18)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌355美元，報每公噸24,820美元；期鎳下跌648美元，報每公噸16,502美元；期鋅上漲7美元，報每公噸2,539美元；期鋁上漲35.5美元，報每公噸2,283美元；期銅下跌66.5美元，報每公噸8,482.5美元；期鉛下跌23.5美元，報每公噸2,058美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)