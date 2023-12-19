【時報記者林資傑台北報導】美國聯準會態度轉趨鴿派，利率點陣圖顯示2024年有降息3碼空間，較先前預期寬鬆。凱基投信表示，目前市場已大幅提前反映降息預期，鑒於通膨達標仍有待驗證，聯準會未完全排除進一步緊縮可能，故不能排除未來市場預期落空、導致資產價格波動狀況。
因此，凱基投信建議，分散持股的股票型ETF將是掌握升息結束後的不錯投資契機方向。而台股與美股市場受惠半導體庫存去化順利、人工智慧（AI）長線趨勢助攻、企業獲利成長可期，可望成為股市中值得留意的焦點。
美股方面，凱基全球菁英55ETF基金(00926)經理人施政廷表示，據Factset研究資料顯示，2023年美國企業獲利預估成長0.7％、2024年成長估達11.8％，顯示在經歷1年半的經濟弱勢擴張與企業去化庫存後，整體產業獲利能力動能將再度轉強。
隨著美股今年從評價帶動的初升段，進入到明年由企業獲利帶動的主升段，施政廷預期2024年企業獲利成長加速，將對股市帶來助益。投資主軸建議持續瞄準高品質、大型成長股，並看好先前被低估的價值型股票。
不過，由於股市評價目前處於合理偏高位階，施政廷建議採取分散配置，如11大產業全面配置搭配動能加減碼的全球股票型ETF，會是不錯的布局方向，並伺機分批布局，以分散進場點位過於集中的風險，除息後出現的價位拉回會是不錯的布局良機。
台股方面，凱基台灣優選高股息30 ETF基金(00915)經理人顏良宇表示，美國聯準會降息預期有利刺激股市表現，特別是高殖利率股有望吸引資金流入，加上年底有作帳與作夢行情、明年初有總統大選，因此正面看待年底前指數表現及具高殖利率因子的個股。
產業方面，顏良宇指出美國對中國大陸AI晶片出口禁令有望鬆綁，且據供應鏈調查，輝達（NVIDIA）未下修台積電投片量。而手機供應鏈族群近期表現強勢，評價已相對不具吸引力，明年1月手機出貨量在高基期下恐轉為年衰退，資金可能從手機相關族群流向伺服器族群。
展望2024年，顏良宇表示，雖然台股評價要再大幅向上的難度較高，惟產業正面訊息多，除了半導體庫存調整步入尾聲，伺服器、手機、PC等各下游均重返復甦，整體台股明後年的企業獲利，年增率均有接近20％水準。
因此，整體而言，顏良宇認為明年台股走勢可望由實質企業獲利帶動，走出一波慢牛行情，具分散持股、精選高品質、高股息、低波動的ETF，將是因應市場資金快速輪動的投資良方，除息後可望享受買進甜蜜價好時機。
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