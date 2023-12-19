以永續綠色大學為願景，2023世界綠色大學評比榮登全球第55名、全台第4名的大葉大學，日前舉辦34周年校慶慶祝大會、第12屆傑出校友頒獎典禮等一系列活動，永續循環校園示範基地也在當天正式開幕。
大葉大學推動完善弱勢助學計畫，校慶當天推出限量愛心小樹點公仔募款以及愛心樹冠名競標活動，蔡啟仲、曾翠緣賢伉儷熱心捐贈10萬元，許多校友也在傑出校友慶祝餐會響應小樹公仔的公益助學。愛心樹年度冠名由校友總會第3、4屆理事長陳錫堯以20萬元得標，方文昌校長親自贈送3D列印的愛心樹模型給陳錫堯前理事長，感謝他對弱勢助學的大力支持。
方文昌校長表示，大葉大學創校34年來，在各行各業默默耕耘的校友，都是帶動社區發展與地方共榮的重要能量。學校獲得教育部永續循環校園示範計畫補助，建置中部地區永續循環校園示範基地，特別選在校慶正式揭牌，結合AR裝置的互動體驗，推廣環境與永續教育。
韓繼綏董事長說，大葉大學培育出超過6萬名的校友，校友們在業界建立的好口碑，擦亮了大葉大學的品牌。第12屆校友總會理事長曾翠緣說，校友們在各領域的卓越表現，是大葉人共同的榮耀與驕傲。
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