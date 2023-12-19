繼傳出全球裁員13％員工後，電商外送平台foodpanda的母公司Delivery Hero於18日宣布，將關閉在土耳其與台灣的全球科技中心，並將調整柏林總部的員工人數。針對母公司裁員事件，台灣foodpanda回應表示，德國母公司Delivery Hero的全球技術中心組織調整，不影響台灣foodpanda平台的營運和組織結構，公司將繼續穩定提供服務並致力於本地市場的發展。

外電報導指出，foodpanda母公司Delivery Hero發出聲明，指出將關閉在台灣與土耳其的科技技術中心並且裁員，其目的是提高Delivery Hero主要平台和Quick Commerce業務效率及品質。Delivery Hero強調，這是公司業務進入下一階段必要步驟。據外電報導，今年9月Delivery Hero就曾表示，正在尋求出售新加坡、馬來西亞、菲律賓和泰國等多個東南亞國家的foodpanda，以解決公司的財務困難。

foodpanda為德國全球美食外送集團Delivery Hero子公司，foodpanda外送服務在亞洲已拓展至11個市場，超過300個城市，包含新加坡、香港、泰國、馬來西亞、巴基斯坦、台灣、菲律賓、孟加拉、寮國、柬埔寨和緬甸。

foodpanda目前服務範圍涵蓋全台21個縣市，包含雙北、基隆、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、南投、澎湖、金門地區，更獨家提供全台本島24小時即時外送服務，並提供貨到付款和線上刷卡雙付款機制，標榜讓消費者不論何時想吃就點。同時，更擁有海底撈、點點心、鼎王、杭州小籠包、新竹廟口鴨香飯等多家排隊美食獨家外送服務。