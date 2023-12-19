【時報-台北電】個股重大訊息：

1.精確（3162）：第四季出貨動能馬力十足！11月陸續有楚能新能源旗下風力發電電池盒訂單及美國皮卡訂單開始出貨，另小鵬汽車近期的單月出貨規模亦翻倍至突破1億元，隨著塞爾維亞廠及三大電池客戶訂單續放量挹注下，12月營收可望續衝高，法人樂觀第四季將賺贏前三季。

2.信驊（5274）：持續擴大伺服器管理晶片（BMC）應用領域，自原本僅主機板應用，逐步延伸至GPU及DPU加速器。AI伺服器帶起額外BMC需求，而伴隨北美四大雲端服務供應商（CSP）恢復資本支出，2024年通用伺服器出貨將優於今年、AI伺服器更可望倍增。

3.麗臺（2465）：11月受惠手上AI伺服器產品，趕在美方晶片出口限令期限前出貨，帶動單月營收飆升、並轉虧為盈，董事長盧崑山18日指出，AI伺服器在非中市場需求亦強勁，短期內對其影響有限，第四季仍將力拚營運有損平以上表現，展望明年，預期旗下包括GPU相關產品、AI軟體應用整合及生技醫療等三大業務，皆將同步增長。

4.新建（2516）：18日法說會報喜，表示全台營造訂單規模幾乎多了1倍，營造廠可以篩選利潤較好的訂單，新建毛利率季季提升，目前在手未交訂單量達到340億元，未來2～3年業績無虞。新建目前有高達19筆個案，總案量達到636億元，目前未完工案量則是還有340億元。

5.辣椒（4946）：因產品空窗期，前三季每股淨損8.61元。原訂明年寒假旺季要推出的重量級遊戲「蔚藍色法則」，因原廠要求完美，將延至2024年上半年上市。(編輯：柳繼剛)