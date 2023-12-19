福特六和汽車強化國內產品線布局，18日再發表Mustang 5.0 GT及Tourneo Connect旅玩家福祉車等兩款新車，福特六和總經理陳文芳宣示，目前品牌在台共有七大車系逾30車型，明年將持續在地生產布局，同時擴展升級全台服務據點。

福特六和表示，近三年投入逾10億元進行展間升級計畫，將於明年1月全數完成，明年除將繼續擴展各項服務，為強化品牌整體競爭力，亦攜手經銷夥伴及後端供應鏈廠商，投入智能數位化零件倉儲及彈性產線運用技術。

福特六和表示，明年將繼續強化智能化相關領域升級，目前公司已是經濟部認可智慧製造示範場域。據了解，福特六和首波先注資2,500萬元，後續將持續透入相關資金提升倉儲空間運用和物料管理精準度。

福特六和今年在台銷量估近2.2萬輛較去年同期衰退，但隨年底前各新車款陸續上市，內部預期將挹注明年銷量，因此設定明年銷量較今年成長。

福特六和指出，以此次導入的全新Mustang 5.0 GT手排車型為例，主要希望滿足追求駕馭感的駕駛者導向車款，另Tourneo Connect旅玩家福祉車，則看準台灣步入高齡化社會，無障礙移動需求日益增長，品牌將持續導入更滿足多元市場需求的車款進入台灣市場。

瞄準電動車趨勢，福特六和除以導入品牌首款電動跑旅Mustang Mach-E，目前亦同步針對軟硬體進行更新升級，經過密集培訓及考核，目前全台經銷據點共計有60位電動車EV菁英，除具備專業電動車相關知識，更可針對旅程充電規劃、站點資訊分享等資訊提供諮詢服務，成為福特電動車車主專業用車生活顧問。目前福特六和也已完成全台13處電動車認證服務廠布建，並提供快充服務。