專業五金連鎖通路振宇五金為快速提升市占率，繼北方倉儲及中部總倉後，選定高雄市鳳山區國道1號及88快速道路要點設立「南方倉儲物流中心」，18日啟用。振宇總經理洪國展表示，將可加速振宇五金物流運輸的效能，正式完成北、中、南三個區域物流串接。
振宇的南方倉儲物流中心土地近1,900坪，建物總投資金額達1億元，物流引進自動化分揀機器人AGV（無人搬運車），也結合EPR系統翻轉揀貨流程，讓揀貨員不須到貨架中找尋貨物，降低人員工作負荷、大幅增加揀貨效率、提高作業品質並節省紙張列印。
洪國展表示，南方倉儲物流中心將提供嘉義以南的門市共18家，未來將持續拓展南部市場快速完成全台展店目標，此外包含「高雄南方店」正式營業後，預計可服務鳳山地區約35萬人口及其周邊區域，持續推動在地民眾修繕DIY風氣。
而為響應節能減碳，振宇投資1,900萬元於南方倉儲物流中心屋頂建置太陽能發電系統，鋪設總面積3,179平方公尺，總建置量為499瓩，預估全年發電量約可產64萬度，每年可減少315公噸碳排量，充分達到綠能環境永續發展國家政策。
振宇指出，除導入節能綠電太陽能發電系統外，全台三座倉儲物流已全面採用AGV自動化分揀機器人設備，透過更高的物流效益，將五金專業服務深入到每個社區，進而帶動一社區一振宇的理念拉近人與五金的距離。
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