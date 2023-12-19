台灣、日本有機酒貿易互惠商機乍現，農糧署與日本農林水產省約定自2024年1月1日起，開始實施有機酒貿易，未來國產有機酒得以進軍日本市場，日本有機酒也可以登台販售，日本也成為第一個與台灣完成簽署雙邊有機同等性協議的國家。

農糧署18日表示，台日雙方經有機酒精飲料標準的比對作業及數次意見交換後，達成台、日有機酒精飲料標準，具同等性，並於有機同等性範圍增加酒精飲料的共識，雙方約定自明年元旦起，開始實施有機酒的貿易。

未來國產有機酒，得以進軍日本市場，愛好日本酒的國人，亦無須出國，即可在家品嘗日本有機酒。上述有機同等性納入有機酒，可望帶動台、日有機農產品貿易合作再升級，並增進台、日有機農產品貿易夥伴關係。

農糧署說，台、日2019年10月完成簽署促進進出口有機食品合作備忘錄，2020年2月開始實施有機農產品貿易，惟當時日本有機農產品驗證產品範圍，尚未涵蓋酒精飲料品項。2022年10月日本修訂有機標準，將酒精飲料，納入有機農產品驗證範圍，雙方今年展開增加有機同等性範圍相關作業並順利達成共識。

農糧署表示，日本為第一個與我國完成簽署雙邊有機同等性協議的國家，爰自2020年起，該署即以日本為推動我國有機農產品外銷的重點目標市場，積極辦理各項外銷輔導措施。

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