泰山企業跨足酒業，18日宣布獨家取得馬祖酒廠兩岸總經銷，將聯手台灣三大公營酒廠之一的馬祖酒廠實業，推廣馬祖高粱酒。

馬祖酒廠共有二座酒廠，分別是東引的東湧酒窖以及南竿的八八坑道，超過一甲子以純糧固態古法釀製、低溫完全發酵、坑道窖藏。泰山董事長劉偉龍表示，泰山擁有全方位食品通路的優勢，結合馬祖酒廠精湛的釀製技術，兩企業聯手，將大大拓展馬酒的知名度與能見度，讓馬祖酒廠高粱酒不再只是流傳於老饕間的傳奇好酒，更要揭開中式白酒的行銷新局，拓展市場版圖。

新春年節前後是烈酒的旺季，泰山指出，與馬祖酒廠在年節前對外宣示，有將中式白酒推向精品的決心。

馬祖酒最受矚目的首推「馬祖酒廠東引頂級十年大麴」，取名「粹麴」二字，意為純粹無雜質之意，外瓶設計以強勁有力的書法字象徵馬祖頂級十年大麴的醇厚風味，每瓶皆附有限量編號保證書，加上數量稀少，市場詢問度破表。泰山指出，自20日起將在全家便利商店、佳賀洋酒、寶檳洋酒等通路開始預購，限量3,600瓶。

（禁止酒駕，飲酒過量有害健康）