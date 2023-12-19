高雄房市明年不看壞，加上京城建設亞灣特區60億元、德中建設楠梓40億元、金城建設鼓山32億元等三大案的拉抬，今年11月高雄全境申報開工的總銷金額衝高至353.29億元，創下今年單月最高紀錄。

不過前11月高雄推案累積總銷約1,871億元，仍比去年同期衰退約35％，推案以二到三房為主，兼顧總價和首購。

高雄市不動產開發公會、大高雄不動產開發公會指出，包括大樓和透天建案，11月高雄全境申報開工案量共有48案，總銷估計約353.29億元，其中，大樓28案共2,314戶，主要是二到三房產品。

二公會18日表示，高雄全境今年11月申報開工的推案總銷金額353.29億元，是今年單月的最高推案紀錄，累計今年前11月總銷1,871.52億元，年減35.32％。

業者分析，高雄11月推案總銷爆量主因是有三大建案推出，其中，京城建設位於亞灣「特貿六」的住宅大樓建案，總銷約60億元，共450戶，京城建設集團表示，該案是大股東個人持有。

第二高總銷的是中德建設位於楠海路援中段的15樓建案，共有362戶，總銷40億元，第三高總銷金城建設位於鼓山區青海路的27層建案，129戶，總銷約32億元。

公會說，由於近來房價每坪單價相對高，而首購的剛需市場持續存在，因此11月高雄三大建案仍以二房和三房產品為主。