新青安房貸政策成為近期低迷房市最大的驅動引擎，建經業者指出，不同於2016年房市谷底推出青安房貸政策後，主要嘉惠40歲以上的中壯族群，此次的新青安房貸的確發揮對40歲以下年輕族群的「催買」效果，年輕人房貸占比一舉突破五成，年輕人買房行動更積極。
第一建經比較2016年、2023年二次政府推出青安房貸政策，2016年推出青安房貸政策推出後，20～40歲的貸款人反而從之前的53.3％降至49.9％，下滑了3.6個百分點；今年8月推出的新青安房貸後，40歲以下的年輕購屋人比重則從49.1％增加至50.2％，顯示新制加碼實施後對於40歲以下的購屋族有「催買」效果。
第一建經總經理謝萬雄表示，前一次青年安心成家貸款是2016年1月1日時上路，貸款金額上限從500萬元提高到800萬元，最高可核貸成數則維持八成，貸款年限也不變，皆為30年；而這次的新青安貸款金額從800萬元提高至1,000萬元、貸款年限拉長至40年，寬限期從三年增加到五年，不管是申貸金額上限，以及繳款彈性都大幅提高，讓年輕人更有感。
第一建經研究中心副理張菱育表示，2016年初適逢房地合一稅正式上路，對市場產生明顯衝擊，上路後不僅置產族縮手、自住及首購族也抱持觀望態度，對房市有預期下跌心理，再加上當時還有總統大選，積極推動社宅，讓年輕人也期待能「以租代買」，所以因優惠房貸進場購屋的情況並不踴躍。
相較下，此次推出的新青安房貸政策，由於央行升息，房貸利率突破2％，但申貸新青安貸款經過補貼後，首購族最低利率降至1.775％，貸款年限還拉長至40年，對年輕人來說，每個月的還款壓力減輕許多，年輕族群貸款人比重明顯提升。
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