【時報-台北電】周一標普500指數收高，延續連漲7周、創下2017年以來最長紀錄的動能。道瓊指數連漲第8天，終場微升不到1點，但仍改寫歷史收盤新高，盤中一度站上37393.45點，再創盤中新高。以科技股為主的那斯達克指數亦連漲第8天，盤中一度漲逾0.8%。聯準會決策官員似乎想淡化市場對於明年降息「過於樂觀」的氣氛，以及投資人觀望本周發布的重要經濟數據，使大盤漲勢受抑。
★四大指數
美股道瓊上漲0.86點或0.00%，收37,306.02點。
NASDAQ上漲90.89點或0.61%，收14,904.81點。
S&P500上漲21.37點或0.45%，收4,740.56點。
費城半導體下跌13.22點或0.32%，收4,103.79點。
★11大類股
通訊服務類股(SPLRCL)漲1.89% 必需消費類股(SPLRCS)漲1.08%
非必需消費類股(SPLRCD)漲0.79% 能源類股(SPNY)漲0.76%
科技類股(SPLRCT)漲0.27% 醫療類股(SPXHC)漲0.19%
金融類股(SPSY)漲0.14% 工業類股(SPLRCI)漲0.07%
原物料類股(SPLRCM)漲0.06% 公用事業類股(SPLRCU)跌0.30%
房地產類股(SPLRCREC)跌0.35%
★重磅科技股
1.五大市值股
微軟(MSFT)上漲0.52%，收372.65美元。
蘋果(AAPL)下跌0.85%，收195.89美元。
亞馬遜(AMZN)上漲2.73%，收154.07美元。
Alphabet(GOOGL)上漲2.41%，收135.80美元。
輝達(NVDA)上漲2.43%，收500.77美元。
2.五大尖牙股
Meta(Meta)上漲2.90%，收344.62美元。
蘋果(AAPL)下跌0.85%，收195.89美元。
亞馬遜(AMZN)上漲2.73%，收154.07美元。
Alphabet(GOOGL)上漲2.41%，收135.80美元。
網飛(NFLX)上漲2.98%，收486.12美元。
3.其它焦點股
Meta(Meta)上漲2.90%，收344.62美元。
亞馬遜(AMZN)上漲2.73%，收154.07美元。
輝達(NVDA)上漲2.43%，收500.77美元。
Alphabet(GOOGL)上漲2.41%，收135.80美元。
甲骨文(ORCL)上漲1.63%，收105.00美元。
思科(CSCO)上漲0.74%，收50.24美元。
微軟(MSFT)上漲0.52%，收372.65美元。
IBM(IBM)上漲0.31%，收162.74美元。
美光(MU)上漲0.18%，收81.56美元。
超微(AMD)下跌0.18%，收138.90美元。
特斯拉(TSLA)下跌0.56%，收252.08美元。
德州儀器(TXN)下跌0.72%，收167.42美元。
蘋果(AAPL)下跌0.85%，收195.89美元。
應用材料(AMAT)下跌0.98%，收160.36美元。
英特爾(INTC)下跌1.02%，收45.69美元。
高通(QCOM)下跌1.03%，收141.65美元。
恩智浦(NXPI)下跌1.55%，收229.33美元。
★台股 ADR
台積電上漲0.39美元或0.38%，收102.93美元，換算台股價格為644.63元。
聯電下跌0.02美元或0.25%，收8.08美元，換算台股價格為50.6元。
日月光上漲0.02美元或0.22%，收9.08美元，換算台股價格為142.17元。
中華電信上漲0.04美元或0.11%，收37.55美元，換算台股價格為117.58元。（編輯：柯婉琇）
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