在葉門叛軍「青年運動」（Houthi）最近攻擊紅海南部和亞丁灣區的商業海上交通後，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）周一宣布，美國將帶頭採取軍事新行動，以因應聚焦相關地區的安全挑戰。
據CNN新聞網18日報導，奧斯汀在聲明中說，美國和多國將展開「繁榮衛士行動」（Operation Prosperity Guardian），由第 153 特遣部隊領導，在海上聯合部隊的保護傘下，以維護紅海安全為重點。
奧斯汀正在當地會見以色列高層官員，討論以哈戰爭。他說，「青年運動」向合法過境國際水域的多國商船發射彈道飛彈和無人機，而各國必須同心協力，因應它對英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾（Seychelles）和西班牙等跨國業務所所帶來的挑戰。
奧斯汀說，最近源自「青年運動」的魯莽攻擊不斷升級，威脅到商業自由流通、危及無辜海員，也違反了國際法。他並強調，紅海是至關重要的水道，對航行自由不可或缺，也是促進國際貿易的主要商業通道。
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