【時報-台北電】今日焦點新聞：
國內頭條：
1.台積電新廠地，雲嘉入列。(工商時報)
2.今三讀，囤房稅2.0，最高稅率估4.8%。(工商時報)
3.國泰世華銀行首席經濟學家林啟超：美明年6月降息，全年3～4碼。(工商時報)
4.內資換股控盤，電金傳輪動。(工商時報)
5.不忍了，長榮機師釀罷工投票。(工商時報)
6.Fed高鴿，學者：當心股市軋空行情。(中國時報)
7.外資休長假，台股量能急凍，法人：短線高檔震盪。(經濟日報)
8.碳交易上路，金控、科技業搶購，國泰、玉山金等將參加「首購」。(經濟日報)
9.英特爾為AI PC注入強心針，NB週邊晶片喜迎升級潮。(電子時報)
10.中國星網蓄勢待發，供應鏈加速布局商業化太空。(電子時報)
大陸頭條：
1.A股縮量調整，北向資金逆市回流27億。(新浪財經網)
2.李強主持召開國務院常務會議。(新浪財經網)
3.蔚來宣布獲阿布達比CYVN新一輪22億美元戰略投資。(新浪財經網)
4.增發國債第一批資金預算2,379億元已下達。(證券時報網)
5.國常會部署推動加速建設全國統一大市場。(證券時報網)
國際頭條：
1.降息題材發酵，標普500指數收高。(路透社)
2.應對胡塞襲擊，美國等數國聯合巡守紅海。(路透社)
3.砸149億美元，日本製鐵將收購美國鋼鐵。(路透社)
4.中國經濟顯現進一步失去動能的跡象。(華爾街日報)
5.中國遊客回歸，但購物不似從前。(華爾街日報)
6.降息憧憬提振美國股市延續升勢。(華爾街日報)(編輯：邱致馨)
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