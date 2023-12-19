【時報-台北電】今日焦點新聞：

國內頭條：

1.台積電新廠地，雲嘉入列。(工商時報)

2.今三讀，囤房稅2.0，最高稅率估4.8%。(工商時報)

3.國泰世華銀行首席經濟學家林啟超：美明年6月降息，全年3～4碼。(工商時報)

4.內資換股控盤，電金傳輪動。(工商時報)

5.不忍了，長榮機師釀罷工投票。(工商時報)

6.Fed高鴿，學者：當心股市軋空行情。(中國時報)

7.外資休長假，台股量能急凍，法人：短線高檔震盪。(經濟日報)

8.碳交易上路，金控、科技業搶購，國泰、玉山金等將參加「首購」。(經濟日報)

9.英特爾為AI PC注入強心針，NB週邊晶片喜迎升級潮。(電子時報)

10.中國星網蓄勢待發，供應鏈加速布局商業化太空。(電子時報)

大陸頭條：

1.A股縮量調整，北向資金逆市回流27億。(新浪財經網)

2.李強主持召開國務院常務會議。(新浪財經網)

3.蔚來宣布獲阿布達比CYVN新一輪22億美元戰略投資。(新浪財經網)

4.增發國債第一批資金預算2,379億元已下達。(證券時報網)

5.國常會部署推動加速建設全國統一大市場。(證券時報網)

國際頭條：

1.降息題材發酵，標普500指數收高。(路透社)

2.應對胡塞襲擊，美國等數國聯合巡守紅海。(路透社)

3.砸149億美元，日本製鐵將收購美國鋼鐵。(路透社)

4.中國經濟顯現進一步失去動能的跡象。(華爾街日報)

5.中國遊客回歸，但購物不似從前。(華爾街日報)

6.降息憧憬提振美國股市延續升勢。(華爾街日報)(編輯：邱致馨)

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