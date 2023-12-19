【時報-台北電】台股18日加權指數收17652.03點，跌21.84點或0.12%，總成交值3266.58億元。三大法人賣超75.55億元，其中外資買超7.36億元，投信、自營商分別賣超8.98億元及賣超73.93億元。

三大法人賣超前十大個股，依類別分，2檔電子股、3檔金融股及5檔傳產股；依股價分，2檔中價位股、8檔銅板股；賣超張數方面，5檔賣超上萬張，榜首為英業達(2356)，賣超2萬7744張，長榮航(2618)、中鋼(2002)名列二、三名，分別賣超2萬6411張及賣超1萬7580張。第四及第五名為華航(2610)、彰銀(2801)，其他依序為永豐餘(1907)、京元電子(2449)、富邦金(2881)、新興(2605)及開發金(2883)。

●三大法人18日賣超前十名：

1.英業達(2356)收46.65元，跌1.75元或3.62%，三大法人賣超2萬7744張。

2.長榮航(2618)收30.85元，跌0.90元或2.83%，三大法人賣超2萬6411張。

3.中鋼(2002)收26.65元，漲0.20元或0.76%，三大法人賣超1萬7580張。

4.華航(2610)收21.10元，跌0.45元或2.09%，三大法人賣超1萬5821張。

5.彰銀(2801)收17.75元，跌0.10元或0.56%，三大法人賣超1萬4530張。

6.永豐餘(1907)收32.65元，跌1.55元或4.53%，三大法人賣超5992張。

7.京元電子(2449)收85.40元，跌3.60元或4.04%，三大法人賣超5595張。

8.富邦金(2881)收64.50元，跌0.60元或0.92%，三大法人賣超5571張。

9.新興(2605)收27.55元，漲0.35元或1.29%，三大法人賣超5527張。

10.開發金(2883)收12.45元，跌0.10元或0.80%，三大法人賣超5485張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.英業達(2356)三大法人累計賣超6萬8002張，其中外資賣超5萬3752張、投信賣超1萬4635張、自營商買超384張；融資增1萬9177張、融券增715張，券資比3.95%。

2.長榮航(2618)三大法人累計賣超3萬3701張，其中外資賣超1萬8039張、投信賣超3449張、自營商賣超1萬2211張；融資減1萬4352張、融券減516張，券資比2.22%。

3.中鋼(2002)三大法人累計買超1萬5199張，其中外資買超2萬8866張、投信賣超1萬4856張、自營商買超1188張；融資增4265張、融券增92張，券資比2.68%。(編輯：財經內容中心)

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