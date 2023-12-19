【時報-台北電】台股18日加權指數收17652.03點，跌21.84點或0.12%，總成交值3266.58億元。三大法人賣超75.55億元，其中外資買超7.36億元，投信、自營商分別賣超8.98億元及賣超73.93億元。
投信賣超前十大個股，依類別分，3檔電子股、2檔金融股及5檔傳產股；依股價分，1檔百元股、3檔中價位股及6檔銅板股；賣超張數方面，5檔賣超上萬張，榜首為陽明(2609)，賣超3萬773張，彰銀(2801)、永豐餘(1907)名列二、三名，分別賣超2萬224張及賣超1萬4326張。第四及第五名為緯創(3231)、永豐金(2890)，其他依序為中鋼(2002)、裕民(2606)、廣達(2382)、英業達(2356)及萬海(2615)。
●投信18日賣超前十名：
1.陽明(2609)收47.85元，漲3.60元或8.14%，投信賣超3萬773張。
2.彰銀(2801)收17.75元，跌0.10元或0.56%，投信賣超2萬224張。
3.永豐餘(1907)收32.65元，跌1.55元或4.53%，投信賣超1萬4326張。
4.緯創(3231)收92.30元，漲0.70元或0.76%，投信賣超1萬2089張。
5.永豐金(2890)收19.75元，跌0.25元或1.25%，投信賣超1萬1111張。
6.中鋼(2002)收26.65元，漲0.20元或0.76%，投信賣超8976張。
7.裕民(2606)收53.00元，漲1.40元或2.71%，投信賣超8471張。
8.廣達(2382)收203.00元，漲0.50元或0.25%，投信賣超8456張。
9.英業達(2356)收46.65元，跌1.75元或3.62%，投信賣超7352張。
10.萬海(2615)收52.90元，漲2.30元或4.55%，投信賣超7060張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.陽明(2609)三大法人累計賣超3206張，其中外資買超4萬4496張、投信賣超5萬2556張、自營商買超4852張；融資增1萬6239張、融券增654張，券資比7.67%。
2.彰銀(2801)三大法人累計賣超1萬5940張，其中外資買超1萬5977張、投信賣超3萬1892張、自營商賣超26張；融資增747張、融券減46張，券資比0.11%。
3.永豐餘(1907)三大法人累計賣超5463張，其中外資買超2萬6600張、投信賣超3萬1154張、自營商賣超909張；融資增877張、融券減36張，券資比0.73%。(編輯：財經內容中心)
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