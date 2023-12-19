【時報-台北電】台股18日加權指數收17652.03點，跌21.84點或0.12%，總成交值3266.58億元。三大法人賣超75.55億元，其中外資買超7.36億元，投信、自營商分別賣超8.98億元及賣超73.93億元。

外資買超前十大個股，依類別分，6檔電子股、4檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，3檔買超上萬張，榜首為陽明(2609)，買超2萬7495張，仁寶(2324)、宏碁(2353)名列二、三名，分別買超2萬2293張及買超1萬2859張。第四及第五名為華邦電(2344)、緯創(3231)，其他依序為廣達(2382)、裕民(2606)、永豐餘(1907)、長榮(2603)及大聯大(3702)。

●外資18日買超前十名：

1.陽明(2609)收47.85元，漲3.60元或8.14%，外資買超2萬7495張。

2.仁寶(2324)收34.60元，漲1.55元或4.69%，外資買超2萬2293張。

3.宏碁(2353)收38.90元，漲1.90元或5.14%，外資買超1萬2859張。

4.華邦電(2344)收28.55元，股價持平，外資買超9833張。

5.緯創(3231)收92.30元，漲0.70元或0.76%，外資買超9431張。

6.廣達(2382)收203.00元，漲0.50元或0.25%，外資買超8897張。

7.裕民(2606)收53.00元，漲1.40元或2.71%，外資買超8683張。

8.永豐餘(1907)收32.65元，跌1.55元或4.53%，外資買超8218張。

9.長榮(2603)收141.50元，漲7.50元或5.60%，外資買超7663張。

10.大聯大(3702)收81.30元，漲1.10元或1.37%，外資買超6741張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.陽明(2609)三大法人累計賣超3206張，其中外資買超4萬4496張、投信賣超5萬2556張、自營商買超4852張；融資增1萬6239張、融券增654張，券資比7.67%。

2.仁寶(2324)三大法人累計買超2萬6611張，其中外資買超3萬2380張、投信賣超5223張、自營商賣超545張；融資增5623張、融券增269張，券資比5.46%。

3.宏碁(2353)三大法人累計買超3萬5844張，其中外資買超2萬838張、投信買超1萬2756張、自營商買超2249張；融資增2406張、融券增238張，券資比4.95%。(編輯：財經內容中心)

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