去年上路旨在監管網路平台內容的歐盟《數位服務法》（DSA），對社群媒體X（前Twitter ）開第一槍，18日以疑似散播哈瑪斯恐攻以色列的不實資訊，對這個億萬富豪馬斯克旗下的網路媒體展開調查。

DSA係去年11月生效，要求大型網路平台與搜尋引擎，對平台上散播非法內容危及公共安全，負起更多責任。

10月7日驚傳哈瑪斯突襲以色列震驚國際後，歐盟執委會官員布雷頓（Thierry Breton）致函X、臉書母公司Meta、TikTok、谷歌母公司Alphabet，提醒這些科技巨頭在DSA下應盡的義務。

調查將鎖定X是否對在歐盟散布的非法內容進行反擊，以及打擊資訊操縱措施的有效性，這包括X今年推出的「社群筆記」功能。

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