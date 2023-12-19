周一美股三大指數大漲，但聯準會想淡化對於明年降息「過於樂觀」的氣氛；英特爾分割晶圓代工模式進逼，台積電擴廠迎戰，新廠址雲林、嘉義評估中；輝達、超微攻AI市占率帶動AI封測訂單大增，日月光估明年產能回升至8成；紅海凶險，18日買盤集中航運股，市場關注是否再複製航海王大舉衝浪的盛況；立法院院會今（19）日表決房屋稅修正條例，囤房稅率擬調整至2%至4.8%。以下為今(19)日財經懶人包：
▲降息爽不完 美股漲不停
周一標普500指數收高，延續連漲7周、創下2017年以來最長紀錄的動能。道瓊指數連漲第8天，終場微升不到1點，但仍改寫歷史收盤新高，盤中一度站上37393.45點，再創盤中新高。以科技股為主的那斯達克指數亦連漲第8天，盤中一度漲逾0.8%。聯準會決策官員似乎想淡化市場對於明年降息「過於樂觀」的氣氛，以及投資人觀望本周發布的重要經濟數據，使大盤漲勢受抑。
美股四大指數表現如下：
◎道瓊上漲0.86點或0.00%，收37,306.02點。
◎那斯達克上漲90.89點或0.61%，收14,904.81點。
◎標普500上漲21.37點或0.45%，收4,740.56點。
◎費城半導體下跌13.22點或0.32%，收4,103.79點。
▲台積電新廠地 雲嘉入列
英特爾分割晶圓代工模式進逼，台積電在台擴大先進製程全力迎戰！繼明年4月寶山2奈米廠設備進機後，據設備業者透露，1.4奈米廠高機率落腳中科二期，此外台積電積極擴大CoWoS製程，擬新建第七座先進封測廠，近期展開選址，嘉義、雲林皆積極評估中。
▲產能回暖 日月光投控明年好風光
輝達（NVIDIA）及超微（AMD）搶攻AI市占率，帶動AI封測訂單大增，日月光投控大舉投資先進封裝產能，預估2024年先進封裝業績可較今年倍增。法人指出，日月光投控今年平均產能利用率約六成，預估明年回升挑戰八成，全年營收及獲利均將優於今年成績。
▲紅海危機 油價漲 台陸港航運股衝高
紅海風波使全球關注航運股走勢，上市航運股18日強漲2.46％收152點，盤中最高到153.53點創波段高，因買盤集中航運股，成交比重上升到近七日最高的12.12％，市場關注是否再複製2021年航海王大舉衝浪的盛況。
▲今三讀 囤房稅2.0 最高稅率估4.8％
立法院院會今（19）日表決房屋稅修正條例（囤房稅2.0），民進黨及國民黨對稅率已具初步共識，預計按行政院版本通過，囤房稅率將從現行1.5％至3.6％調整至2％至4.8％，並改採「全國歸戶、全數累進」。
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