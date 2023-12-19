【時報-台北電】基本面：

1.前一交易日新台幣以31.314元兌一美元收市，貶值4.6分，成交值為9.14億美元。

2.集中市場18日融資增為2418.98億元，融券增為331251張。

3.集中市場18日自營商賣超73.93億元，投信賣超8.98億元，外資買超7.36億元。

4.精確（3162）第四季出貨動能馬力十足！11月陸續有楚能新能源旗下風力發電電池盒訂單及美國皮卡訂單開始出貨，另小鵬汽車近期的單月出貨規模亦翻倍至突破1億元，隨著塞爾維亞廠及三大電池客戶訂單續放量挹注下，12月營收可望續衝高，法人樂觀第四季將賺贏前三季。

5.臺灣指數公司18日公布目前基金規模合計高達1,714億元的三檔高息ETF：群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）及富邦特選高股息30（00900），成份股定審新增及刪除名單，多數出現大汰換，尤其00900中的30檔成分股就更換20檔、達三分之一。

6.信驊（5274）持續擴大伺服器管理晶片（BMC）應用領域，自原本僅主機板應用，逐步延伸至GPU及DPU加速器。AI伺服器帶起額外BMC需求，而伴隨北美四大雲端服務供應商（CSP）恢復資本支出，2024年通用伺服器出貨將優於今年、AI伺服器更可望倍增。

7.麗臺（2465）11月受惠手上AI伺服器產品，趕在美方晶片出口限令期限前出貨，帶動單月營收飆升、並轉虧為盈，董事長盧崑山18日指出，AI伺服器在非中市場需求亦強勁，短期內對其影響有限，第四季仍將力拚營運有損平以上表現，展望明年，預期旗下包括GPU相關產品、AI軟體應用整合及生技醫療等三大業務，皆將同步增長。

8.今(日告)（3011）今年前三季受市場庫存去化影響，仍未脫離虧損泥沼，不過伴隨著併購勤天的效益可望在明年展現，今?董事長石浩吉樂看明年不論是本業和AI表現都會較今年好。

9.永立榮（6973）明年1月報三喜！除了2日將轉板興櫃，搶下2024年生醫股頭彩外，董事長簡奉任表示，旗下治療勃起功能障礙的幹細胞新藥UA002，力拚農曆年前啟動一期臨床收案外，取得國際INCI認證的的小鹿羊水幹細胞系列醫美產品，也在台灣率先上市，未來並進軍大陸、北美加拿大與東南亞市場。

10.因應品牌服飾及飲料廠提升供應鏈回收再利用材質採購比的要求，國內紡纖廠持續提升綠色產品。遠東新（1402）定下目標，未來五年生產事業的綠色產品營收每年都要以2位數成長；新纖（1409）在泰國新廠11月投產後，固聚酯粒營收來自綠色產品的比重，從25％～30％拉高到50％。

11.新建（2516）18日法說會報喜，表示全台營造訂單規模幾乎多了1倍，營造廠可以篩選利潤較好的訂單，新建毛利率季季提升，目前在手未交訂單量達到340億元，未來2～3年業績無虞。

12.高球桿頭代工四雄可望揮別過去三年如搭雲霄飛車般的營運起落，隨下游去庫存動作逐漸告一段落，業者近期營收明顯回溫，法人看好產業2024年將回歸正常秩序。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)