【時報-台北電】國內消息：
1.英特爾分割晶圓代工模式進逼，台積電在台擴大先進製程全力迎戰！繼明年4月寶山2奈米廠設備進機後，據設備業者透露，1.4奈米廠高機率落腳中科二期，此外台積電積極擴大CoWoS製程，擬新建第七座先進封測廠，近期展開選址，嘉義、雲林皆積極評估中。
2.輝達（NVIDIA）及超微（AMD）搶攻AI市占率，帶動AI封測訂單大增，日月光投控大舉投資先進封裝產能，預估2024年先進封裝業績可較今年倍增。法人指出，日月光投控今年平均產能利用率約六成，預估明年回升挑戰八成，全年營收及獲利均將優於今年成績。
3.紅海危機讓全球十大貨櫃航商紛紛按下暫停鍵，業界估恐引發漲價、海轉空效應。繼地中海航運、馬士基、達飛、赫伯羅特等歐系航商，貨代業者透露，中遠海運、ONE、長榮海運也暫停紅海航線訂艙操作與貨物接載。
4.立法院院會今（19）日表決房屋稅修正條例（囤房稅2.0），民進黨及國民黨對稅率已具初步共識，預計按行政院版本通過，囤房稅率將從現行1.5％至3.6％調整至2％至4.8％，並改採「全國歸戶、全數累進」。
5.美國聯準會（Fed）6月才會真正「放鴿」。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超18日預估，聯準會2024年首次降息會落在6月，並預估6、9、12月都會降息，全年降息幅度約在3～4碼（1碼等於0.25百分點）。至於台灣是否跟進降息，關鍵則在新台幣升值幅度，台灣央行「有降息的機率」。
6.抓住高利尾巴，國銀外幣存款再度站上14兆元。據金管會統計，10月底國銀外幣存款餘額達14兆1,611億元，是繼去年10月歷史高點14兆1,678億元後，再度突破14兆元，單月增加3,556.34億元，也創近一年最大月增額。
7.耶誕長假來臨，外資開始啟動放假模式，台股18日成交量縮減至近三日最低3,266億元，內資則進行換股操作接手控盤，並挾紅海危機與鋼價上揚熱炒航海王與鋼鐵人，上市電子成交比重因此跌破六成至58.55％近七日最低，上市傳產成交比則上升至31.33％，近七日最高。
8.機師工會18日要求交通部介入調查與檢討長榮航空，面臨開航迄今最大出走潮，各部門人力短缺造成安全事故的現象，要求調漲機師薪資20％及外站津貼調至每小時6美元，留住人才；同時，宣布長榮航空機師會員自12月22日起為期兩周的罷工投票，明年1月5日公布投票結果，若確定取得罷工權，不排除於農曆過年期間罷工。
9.貨櫃三雄、中鋼、華新、台塑、潤泰等傳產集團股今年漲幅落後大盤，年終作帳壓力大拚努力翻身。根據統計，今年至12月15日止，市值表現落後的前十大上市個股中，各蒸發200億～800億元，其中以貨櫃三雄縮水最厲害，因此18日股價最來勁，大漲4.55～8.14％。
10.鈺創董事長盧超群表示，在AI大趨勢帶動下，全球數據中心加速布局，帶動AI應用，從PC、智慧手機一路延伸至國防和車用等領域，遍地開花，他預期，2024年半導體產業將因此重回成長軌道。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)
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