【時報-台北電】國外消息：
1.科技族群領漲，那斯達克連8紅
美股3大指數全部上漲，收平盤的道瓊以及那斯達克已連8個交易日走高。高盛上修2024年美股預估值，到明年底，標普500可望上看5100點，跟11月中旬預測值4700點比較，高出近9%。美股最新收盤行情，道瓊微漲0.86點，收37306.02點，不過交易時最高曾漲至37393.45點，創盤中歷史新高。那斯達克漲90.89點或0.61%，收14904.81點，離2021年11月創造的歷史最高收盤紀錄16057.44點不到8%。標普500漲21.37點或0.45%，收4740.56點，距離2022年元月創下的最高收盤紀錄4796.56點不到1.2%。
2.富有國稅收GDP占比攀新高
根據經濟合作暨發展組織（OECD）發布的統計顯示，包括美、法、日、韓等富有國家稅收占其國內生產毛額（GDP）比重已攀升到史上新高。該情況凸顯出在利率遽升帶動借貸成本增加下，許多國家透過向納稅人徵收更多稅金來因應政府暴增的支出。
3.拚汽車零碳排，加2035年全面禁燃油新車
在全球推動汽車電動化的潮流下，加拿大傳將在本周宣布新規定，2035年前境內銷售的新車得全面達到零碳排標準，並以積分制監管汽車製造商。
4.挖對手牆角，羅賓漢灑錢搶大戶
線上股票交易平台羅賓漢（Robinhood Markets）為了挽救交易量下滑，近日針對新用戶推出1％紅利回饋，成功從其他大型券商吸引較高資產的投資人加入成為新用戶。
5.陸車走後門叩關，美憂心
為規避美國的關稅制裁與節省製造成本，近年中國電動車業者相中與美國、加拿大訂有「美墨加協定」（「USMCA」的墨西哥，中企透過在墨西哥大舉投資、並將產品銷往美國以規避制裁。但這種「走後門」的方式引起美方注意，美墨近日已為此決定成立一個外國投資審查工作組。
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