【時報-台北電】技術面：
1.台股前一交易日收跌21.84點，為17,652.03點。
2.台股前一交易日成交金額量增/縮為3218.47億元，5日均量為3601.74億元，10日均量為3330.9億元。
3.5日均線17579.71點，10日均線17466.84點，20日均線17406.01點。
4.5日RSI為78.41，10日RSI為72.81。
5.9日K值為80.65，9日D值為75.91。
6.20日乖離率為1.41。
7.倫元投顧：台股上週五衝高留十字線後，周一進入震盪壓回，由於美股表現仍強，故台股的回檔較為溫和，先視為「漲多修正」節奏，不過，近期操作宜提防市場派的極短線行為。
8.元大投顧：台股短線屬量縮回測，個股表現行情。集中市場於12月上漲家數未明顯大於下跌家數，說明資金集中在大型電金傳權值股來支撐指數，須留意盤面出現拉大出小的現象。
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