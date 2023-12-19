第一銀行長期深耕ESG（環境、社會、公司治理），為響應2050淨零排放趨勢，提供企業低碳轉型的融資支持，推出「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」，攜手企業邁向永續生態圈，以落實「穩健開創，永續第e」的經營策略。
依據碳揭露組織（CDP）調查報告，企業生產過程中，上下游供應鏈產生的範疇三碳排放量，占整體碳足跡的75％以上，因此全球各國及企業均積極邁向低碳供應鏈搭建，如經濟部推動「以大帶小製造業低碳及智慧化升級轉型補助」計畫、國際大型企業紛紛推動綠色供應鏈轉型等。
一銀響應永續發展推出「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」，除可運用於中心廠、各產業龍頭攜手供應鏈廠商的減碳優惠融資，也提供中小企業依自身具體減碳計畫取得融資支持。
至於融資用途，包括購建廠房、購置機器設備等資本支出，或建立減碳技術、進行碳盤查、規劃淨零排放減碳路徑等項目所需周轉金，引導企業逐步建立碳盤查機制，據以推動減碳轉型專案及預估執行的減碳效益，尚未進行碳盤查的中小企業，可推廣政府平台提供的碳估算工具進行評估。
一銀表示，2020年正式簽署加入赤道原則協會，成為公股銀行首家，母公司第一金控2022年也獲金管會遴選加入「永續金融先行者聯盟」，成為聯盟首家入選的公股金融機構；近年來提供各項綠色融資優惠貸款，如永續績效連結授信專案、再生能源永續貸款、綠色企業優惠貸款、e起動起來ESG淨零優惠融資專案等，支持企業減少生產製程造成的環境污染或資源浪費等綠色資金用途，以具體行動支持企業減碳轉型。
展望未來，一銀強調，將持續關注國內外永續治理發展趨勢，引導企業重視永續發展並善盡企業社會責任，以由「ME」到「WE」理念攜手客戶共同落實環境永續，戮力邁向2050淨零排放的目標。
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