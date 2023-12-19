為支持台灣生物多樣性發展，玉山金控辦理生物多樣性講座、推動公民科學活動，更宣布將連續五年贊助並共同參與中華民國野鳥學會「台灣新年數鳥嘉年華」活動。這次由玉山永續長張綸宇帶領志工至貢寮體驗記錄賞鳥、數鳥過程，透過親自上傳鳥類數據，為公民科學、生態記錄一份心力。
台灣新年數鳥嘉年華是由中華民國野鳥學會、台北市野鳥學會、高雄市野鳥學會及農業部生物多樣性研究所合力舉辦，號召上千名志工，每年冬季記錄台灣鳥類的數量變化，是台灣最大型的鳥類公民科學活動，同時也是記錄台灣冬季候鳥變化的重要資料來源。
2024年新年數鳥嘉年華是第11年舉行，調查期間為2023年12月16日至2024年1月7日，相關成果也將於年度報告中揭露。
玉山志工這次參與田寮洋賞鳥體驗行程，沿途觀賞到多種水鳥、候鳥。根據鳥友長年累計的記錄，田寮洋至少記錄到超過350種鳥類，也是數鳥嘉年華的170個樣區中，鳥類種類最豐富的地區之一。志工們非常感佩鳥會長期協助推廣生態保育，讓台灣留下非常豐富的生物數據供專家進行分析。
張綸宇強調，就如同衡量溫室氣體需要盤查碳排量，決定是否自然正成長的第一步，需要蒐集生物在同一時期、同一地點的長時間觀察資料，這是龐大的工程，需要更多公民科學的力量。對生物議題，玉山金控及玉山銀行長期投入環境永續及生態保育，聚焦物種保育、棲地維護，支持台灣黑熊、蝴蝶、海龜等物種保育，更連續九年推動「玉山瓦拉米」計畫，鼓勵當地農民從事有機耕作，讓糧食生產過程也能保育生態，協助推廣生態保育及自然環境的重要性。
玉山自我期許在守護顧客資產同時，也守護大自然財富，透過創新的金融服務，協助產業及顧客轉型，引導資金流向環境永續，持續為守護台灣生物多樣性而努力。
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