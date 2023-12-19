為落實普惠金融，台北富邦銀行積極發揮金融職能，推動金融教育和人才培力，今年起在臺北市教育局指導下，與松山家商合作為台北市高中職身心障礙學生舉辦三場「特教生小富翁理財營」，幫助青少年建立正確的金融理財觀。

16日舉辦的首場營隊活動中，講師們用輕鬆有趣的例子解釋金融常識及永續觀念，學員認真記錄紙鈔辨識及記帳練習訣竅，進行「富足人生」桌遊及小小行員體驗時更是互動踴躍，為增加資產各出奇招，在歡聲笑語中圓滿結束活動，也為金融教育扎根校園建立良好正向示範。

台北市教育局特殊教育科科長官月蘭表示，感謝北富銀和松山家商將金融教育活動拓展到特教領域，提供身心障礙學生另一個接收金融知識的管道，也希望透過小富翁理財營的舉辦讓理財教育融入校園持續發酵，帶來更多正向改變。這次參與活動的學生及老師均對營隊深表肯定，認為課程內容深入淺出，對於未來在實際生活中運用以達成理財目標、避免詐騙陷阱等，都能帶來不小的幫助。

北富銀響應金管會普惠金融指標，長期深耕金融教育推廣，並因應聽語障、視障、高齡、偏鄉及身心障礙學生等不同族群特質，設計規劃營隊活動或培訓課程，期望為多元群體提供更多獲取金融知識的方式，25年來透過實體理財營隊培育超過7,100名小富翁；今年12月下旬與PaGamO合作推出線上教育版本，為花蓮及彰化超過3萬名學子，提供生動有趣的數位金融課程，促進金融教育普及。

北富銀致力推動共融友善社會的用心也獲得各界高度認可，獲第16屆TCSA台灣企業永續獎「社會共融領袖獎」、金管會2023年度金融教育優良案件表揚，及第七屆資誠永續影響力獎等多項殊榮。未來，北富銀除持續舉辦理財營隊活動，也將結合創新思維開展更多平權服務，發揚「正向力量、成就可能」的理念，幫助相關產業及多元族群解決社會問題，共同實現永續發展目標。