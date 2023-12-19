全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，由董事長林文惠領軍，今年積極提升公平待客，分為「融入企業文化」和「提升資訊平權」兩面向，她實地查訪台中分公司，董事們多次擔任一日電話客服員，也推出手語翻譯服務、多語言預約服務、金融友善官網功能優化、高齡友善網站建置，及業界首創微型保險易讀手冊等，強化金融弱勢族群資訊平權，榮獲2023年TCSA台灣企業永續獎「永續報告類─金融及保險業」最高榮譽第一類金獎。

全球人壽於2019年成立「公平待客業務促進委員會」，並由董事會督導公平待客事務規劃與執行，將公平待客精神融入企業文化DNA。林文惠今年親率董事及總經理實地查訪台中分公司，深刻體驗客戶需求，提出軟硬體優化建議，並將公平待客理念融入每個細節，提升整體服務品質。

全球人壽董事們多次親臨一線擔任一日電服員，與客服團隊共同接聽客戶來電，即時了解客戶需求，確保客戶獲得迅速、有效及貼心的回應。全體內勤員工更通過「失智友善天使」認證，認證超過1,400名，成為社區失智友善支援的中流砥柱。

全球人壽致力落實金融友善，今年重點包括即時及預約手語翻譯服務，由TASLI社團法人台灣手語翻譯協會合作，使聽語障客戶能享受無障礙服務。也與台灣新住民家庭成長協會合作，推出9種新住民語言的翻譯預約服務，並在官網「金融友善服務專區」優化字體放大功能和語音播報服務。

全球人壽也建置高齡友善網站「樂活保險村」，透過防詐故事宣導，提醒高齡族群謹慎金融詐騙。首創獨家「微型保險商品易讀手冊」，內容符合心智障礙者資訊平權「易讀易懂原則」，掃描QR Code即可聽取商品介紹，備受身心障礙團體肯定。

全球人壽重視ESG企業永續發展與公平待客，2023年榮獲TCSA台灣企業永續獎「永續報告類─金融及保險業」最高榮譽第一類金獎，彰顯其全方位實踐企業永續和公平待客價值的承諾。