永豐金控重視人才發展與企業文化，日前盛大舉辦「心楷模」頒獎典禮，表揚20名模範員工，感謝對公司傑出貢獻，並邀請心楷模家人一同參與，共享榮耀時刻。
永豐金控董事長陳思寬表示，每一位心楷模透過卓越的專業素養以及創新的思維，為永豐帶來巨大的改變與價值，他們的貢獻是永豐成功的基石；總經理朱士廷也說，心楷模以及其家人同時值得欽佩和讚揚，家人的支持是心楷模最大的後盾，對永豐極具意義。
永豐金控指出，心楷模計畫自2018年開始，連續五年遴選出多位具創意且提供高品質服務的員工，這次頒獎典禮由陳思寬、朱士廷及各子公司董事長、總經理、專家學者共同出席盛宴。
永豐金於2022年底揭示企業願景目標「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」，宣達屬於永豐的核心價值觀「樂、學、好、開、新」，陸續在永豐各角落展開一系列文化推廣活動，今年「心楷模」遴選亦立即結合金控價值觀，由旗下各子公司推薦高度展現永豐價值觀的永豐人參與選拔，最終於海內外1萬多名員工當中，選出包括銀行、證券、期貨、投信、租賃以及海外共20位心楷模。
永豐金心楷模頒獎典禮以儀隊刀門的傳承儀式揭開序幕，尊榮且莊重，象徵源遠流長的永豐人精神持續傳承，期藉由心楷模學長姐承先啟後，讓永豐「心楷模文化」擴散至公司的各個角落，為員工們樹立良好典範。永豐金強調，心楷模計畫將持續沿傳下去，人才是公司最重要的資本，持續培育優秀人為永豐不變的使命。
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