銀行棄守投資型保單，因美債與美元高利定存投報率高，加上投資型保單新規增加銷售門檻，銀行今年前11個月沒有一個月賣投資型保單超過100億元，與前幾年大相逕庭，累積前11月銀行賣投資型保單不到500億元，甚至低於傳統保經代。

先前因儲蓄險受限，銀行銷售主力多是投資型保單，單月銷售150億元～200億元，全年賣投資型保單高達2,000億元～3,500億元，但去年美國聯準會（Fed）鷹式升息，加上地緣政治，加劇市場波動，去年10月開始銀行賣投資型保單單月就不到100億元。

銀行賣投資型保單已連續13個月未超過100億元，11月更只賣出29億元。累積前11月銀行賣投資型保單只有475億元，較去年同期1,522億元，年減高達1,047億元或69％。

今年投資型保單最大貢獻主要來自壽險業務員，因銀行改賣美債與債券基金、ETF等，讓壽險業務員戰力戰力增加，前11月壽險業務員賣投資型保單高達1,441億元，甚至高於去年全年的1,401億元，今年前11個月就有6個月壽險業務員賣投資型保單超過100億元，6月、7月更賣超過280億元。

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