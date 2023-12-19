【時報記者林資傑台北報導】金管會證期局表示，核准兆豐證券申報發行「兆豐TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數投資證券」，追蹤連結指數為「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」，共發行8千萬單位，每單位發行價格5元，發行總額4億元。
證期局指出，「兆豐TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數投資證券」發行後將在櫃買中心掛牌，投資人在買賣該指數投資證券（ETN）前應詳閱公開說明書，以充分瞭解該指數投資證券特性、投資人應負擔成本費用及相關投資風險等各項資訊。
【時報記者林資傑台北報導】金管會證期局表示，核准兆豐證券申報發行「兆豐TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數投資證券」，追蹤連結指數為「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」，共發行8千萬單位，每單位發行價格5元，發行總額4億元。
證期局指出，「兆豐TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數投資證券」發行後將在櫃買中心掛牌，投資人在買賣該指數投資證券（ETN）前應詳閱公開說明書，以充分瞭解該指數投資證券特性、投資人應負擔成本費用及相關投資風險等各項資訊。
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