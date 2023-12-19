【時報記者林資傑台北報導】紅海地區航道危機持續升溫，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)鑒於安全考量，陸續宣布將暫停通行紅海。投顧法人認為，此舉將有助紓緩全球貨櫃航運供過於求狀況，有利帶動12～1月現貨運價上漲，短期或將支撐整體航運市況，但對後市看法則出現分歧。

由於葉門什葉派激進團體「青年運動」（Houthi）近期頻繁攻擊航經紅海的商船，全球多家航運巨擘為保障船隻及人員安全，紛紛決定暫停通行紅海、盡量避開鄰近區域。對此，國內貨櫃三雄長榮、陽明、萬海亦於18日陸續宣布將暫停通行紅海。

長榮宣布，即日起暫時停收以色列貨物、並暫停通行紅海。紅海區域航線船舶將航行至周邊安全水域等候通知，視後續情勢發展評估是否調整靠港。亞洲往返地中海、歐洲及美國東岸航線原訂通行紅海的船舶，將改道繞行非洲南端的好望角至目的港。

陽明表示，鑒於近期商船於紅海與亞丁灣遭受武力攻擊風險持續，目前或近2周可能行經此危險海域的營運船隊，即刻起改道繞航好望角、或暫緩航行就地等候。公司將持續關切該區域情勢，並即時滾動式調整船舶及航線因應局勢變化，以維持運輸過程安全。

萬海宣布，基於船舶、船員及船上貨物安全考量，即日起暫停通行紅海。紅海區域航線的船舶將航行至周邊安全水域等候通知，視後續情勢發展調整計畫。而亞洲往返美國東岸航線原訂通行紅海的船舶，將改道繞行非洲南端的好望角至目的港。

投顧法人指出，11月以來先是巴拿馬運河因乾旱造成每日放行船量大減，如今又面臨紅海區域危機升溫使航商避開蘇伊士運河，改為繞行好望角，預估分別約當延長美東線航程8％及16％、衝擊全球貨櫃供給0.9％及3.4％。

投顧法人預期，上述2項供給問題合計衝擊全球貨櫃供給約4.3％，將使全球貨櫃航運產業供過於求約10～20％的狀況有所緩解，有利12～1月現貨運價上漲，並帶動歐洲線2024年合約商談價格，對此正向看待12～1月類股評價展望。

另一家投顧法人則指出，歐洲是全球前二大市場，各國航商為因應紅海危機，繞過非洲從好望角通過前往歐洲恐怕是唯一選擇，保守估計航程將多出8～10天，預期地緣政治動盪等因素短期或將支撐整體航運市況。

投顧法人認為，如歐洲線等近期貨櫃航運運價，或將因此地緣政治動盪因素而進一步上漲。不過，由於預期紅海地區動盪時間過長的機率並不高，因此對貨櫃航運類股長期看法維持「中性」評等，看法相對保守。