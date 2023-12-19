【時報記者林資傑台北報導】紅海地區航道危機持續升溫，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)鑒於安全考量，陸續宣布將暫停通行紅海。投顧法人認為，此舉將有助紓緩全球貨櫃航運供過於求狀況，有利帶動12～1月現貨運價上漲，短期或將支撐整體航運市況，但對後市看法則出現分歧。
由於葉門什葉派激進團體「青年運動」（Houthi）近期頻繁攻擊航經紅海的商船，全球多家航運巨擘為保障船隻及人員安全，紛紛決定暫停通行紅海、盡量避開鄰近區域。對此，國內貨櫃三雄長榮、陽明、萬海亦於18日陸續宣布將暫停通行紅海。
長榮宣布，即日起暫時停收以色列貨物、並暫停通行紅海。紅海區域航線船舶將航行至周邊安全水域等候通知，視後續情勢發展評估是否調整靠港。亞洲往返地中海、歐洲及美國東岸航線原訂通行紅海的船舶，將改道繞行非洲南端的好望角至目的港。
陽明表示，鑒於近期商船於紅海與亞丁灣遭受武力攻擊風險持續，目前或近2周可能行經此危險海域的營運船隊，即刻起改道繞航好望角、或暫緩航行就地等候。公司將持續關切該區域情勢，並即時滾動式調整船舶及航線因應局勢變化，以維持運輸過程安全。
萬海宣布，基於船舶、船員及船上貨物安全考量，即日起暫停通行紅海。紅海區域航線的船舶將航行至周邊安全水域等候通知，視後續情勢發展調整計畫。而亞洲往返美國東岸航線原訂通行紅海的船舶，將改道繞行非洲南端的好望角至目的港。
投顧法人指出，11月以來先是巴拿馬運河因乾旱造成每日放行船量大減，如今又面臨紅海區域危機升溫使航商避開蘇伊士運河，改為繞行好望角，預估分別約當延長美東線航程8％及16％、衝擊全球貨櫃供給0.9％及3.4％。
投顧法人預期，上述2項供給問題合計衝擊全球貨櫃供給約4.3％，將使全球貨櫃航運產業供過於求約10～20％的狀況有所緩解，有利12～1月現貨運價上漲，並帶動歐洲線2024年合約商談價格，對此正向看待12～1月類股評價展望。
另一家投顧法人則指出，歐洲是全球前二大市場，各國航商為因應紅海危機，繞過非洲從好望角通過前往歐洲恐怕是唯一選擇，保守估計航程將多出8～10天，預期地緣政治動盪等因素短期或將支撐整體航運市況。
投顧法人認為，如歐洲線等近期貨櫃航運運價，或將因此地緣政治動盪因素而進一步上漲。不過，由於預期紅海地區動盪時間過長的機率並不高，因此對貨櫃航運類股長期看法維持「中性」評等，看法相對保守。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：