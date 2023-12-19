【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231218)

1.外資連續賣超五日以上的股票：

鈊象(3293) 上詮(3363) 神基(3005) 東元(1504) 大亞(1609)

鈺創(5351) 致伸(4915) 浩鼎(4174) 僑威(3078) 中光電(5371)

太景*-KY(4157) 大學光(3218) 健喬(4114)

2.連續賣超四日的股票：

亞翔(6139) 聯亞(3081) 昇達科(3491) 台通(8011) 飛宏(2457)

華容(5328)

3.連續賣超三日的股票：

統一超(2912) 友達(2409) 永捷(4714) 英業達(2356) 偉詮電(2436)

健鼎(3044) 信音(6126) 岳豐(6220) 海韻電(6203) 榮創(3437)

九豪(6127) 信昌電(6173) 艾華(6204) 旺旺保(2816) 廣穎電通(4973)

磐儀(3594) 波若威(3163)

4.連續賣超二日的股票：

正新(2105) 鴻海(2317) 和碩(4938) 可成(2474) 中信金(2891)

元大金(2885) 興富發(2542) 亞泥(1102) 晶宏(3141) 晟德(4123)

宏達電(2498) 建錩(5014) 正德(2641) 光頡(3624) 振曜(6143)

樺漢(6414) 精英(2331) 大同(2371) 三陽工業(2206) 中保科(9917)

聯強(2347) 智冠(5478) 東陽(1319) 遠東新(1402) 長榮航(2618)

燁輝(2023) 京元電子(2449) 農林(2913) 冠德(2520) 類比科(3438)

威剛(3260) 東洋(4105) 精材(3374) 矽統(2363) 啟碁(6285)

聯合(4129) 臻鼎-KY(4958) 同欣電(6271) 台燿(6274) 萬泰科(6190)

松上(6156) 福華(8085) 晶采(8049) 元太(8069) 旺矽(6223)

國巨(2327) 力致(3483) 普誠(6129)

5.轉買為賣的股票：

富邦金(2881) 國泰金(2882) 中租-KY(5871) 中鋼(2002) 由田(3455)

聯電(2303) 群創(3481) 工信(5521) 台灣高鐵(2633) 宜特(3289)

華星光(4979) 金居(8358) 統振(6170) 立積(4968) 高技(5439)

中天(4128) 富驊(5465) 王道銀行(2897) 新光鋼(2031) 漢磊(3707)

福邦證(6026) 創惟(6104) 彩晶(6116) 開發金(2883) 新鉅科(3630)

新光金(2888) 臺企銀(2834) 遠東銀(2845) 三商壽(2867) 康和證(6016)

宏遠證(6015) 金寶(2312) 中興電(1513) 矽力*-KY(6415) 旺宏(2337)

瑞軒(2489) 統一實(9907) 華新(1605) 聯發科(2454) 美時(1795)

台聚(1304) 台勝科(3532) 南紡(1440) 華航(2610) 台船(2208)

四維航(5608) 東和鋼鐵(2006) 中鴻(2014) 頎邦(6147) 友訊(2332)

中美晶(5483) 正文(4906) 世界(5347) 南亞科(2408) 榮剛(5009)

伍豐(8076) 穩懋(3105) 華紙(1905) 正達(3149) 環球晶(6488)

訊舟(3047) 至上(8112) 敦泰(3545) 華泰(2329) 國統(8936)

泰博(4736) 松瑞藥(4167) 金像電(2368) 欣興(3037) 久威(6114)

凱崴(5498) 台達電(2308) 康舒(6282) 瑞儀(6176) 廣運(6125)

高僑(6234) 宏齊(6168) 聯鈞(3450) 中環(2323) 亞通(6179)

先進光(3362) 台半(5425) 晶焱(6411) 高端疫苗(6547) 安集(6477)

合一(4743) 宏泰(1612) 廷鑫(2358) 美琪瑪(4721) 湧德(3689)

藥華藥(6446) 富采(3714) 智擎(4162) 擎邦(6122) 合機(1618)

協易機(4533) 精剛(1584) 長榮航太(2645) 笙泉(3122) 安國(8054)

新建(2516)

6.賣超前20名：

金融股：

元大金(2885) 兆豐金(2886) 開發金(2883) 富邦金(2881)

電子股：

英業達(2356) 聯電(2303) 友達(2409) 神基(3005) 京元電子(2449)

啟碁(6285)

傳產股：

華新(1605) 正新(2105) 長榮航(2618) 華航(2610) 中鋼(2002)

東元(1504) 新興(2605) 遠東新(1402) 台肥(1722) 中鴻(2014)

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