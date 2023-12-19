【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231218)

1.外資連續買超五日以上的股票：

佳世達(2352) 日月光投控(3711) 堤維西(1522) 華南金(2880) 彰銀(2801)

永豐金(2890) 大聯大(3702) 中纖(1718) 榮運(2607) 南茂(8150)

鈺齊-KY(9802) 台康生技(6589)

2.連續買超四日的股票：

亞昕(5213) 宏捷科(8086) 日勝生(2547) 力麒(5512) 元晶(6443)

華邦電(2344) 永豐餘(1907) 順達(3211) 倉和(6538)

3.連續買超三日的股票：

台積電(2330) 統一(1216) 遠百(2903) 合庫金(5880) 京城銀(2809)

玉山金(2884) 廣達(2382) 技嘉(2376) 豐泰(9910) 台塑(1301)

台化(1326) 裕民(2606) 景碩(3189) 遠雄(5522) 茂迪(6244)

敬鵬(2355) 光洋科(1785) 長科*(6548)

4.連續買超二日的股票：

潤泰全(2915) 新普(6121) 緯穎(6669) 嘉澤(3533) 立端(6245)

威盛(2388) 力成(6239) 長榮(2603) 陽明(2609) 萬海(2615)

益航(2601) 中菲行(5609) 台驊投控(2636) 昆盈(2365) 廣積(8050)

原相(3227) 晶豪科(3006) 台光電(2383) 文曄(3036) 合正(5381)

富喬(1815) 南電(8046) 燿華(2367) 華通(2313) 常珵(8097)

良維(6290) 鉅祥(2476) 光寶科(2301) 華擎(3515) 盛弘(8403)

天鈺(4961) 力積電(6770)

5.轉賣為買的股票：

華碩(2357) 南亞(1303) 台泥(1101) 大國鋼(8415) 亞電(4939)

宜鼎(5289) 神盾(6462) 第一金(2892) 遠傳(4904) 仁寶(2324)

神達(3706) 亞力(1514) 矽格(6257) 橘子(6180) 世紀鋼(9958)

美律(2439) 合晶(6182) 揚智(3041) 群聯(8299) 瑞昱(2379)

新唐(4919) 欣銓(3264) 華孚(6235) 明泰(3380) 譜瑞-KY(4966)

中磊(5388) 承啟(2425) 精元(2387) 宇環(3276) 精星(8183)

瀚宇博(5469) 宣德(5457) 新日興(3376) 優群(3217) 廣明(6188)

華新科(2492) 萬潤(6187) 雙鴻(3324) 元山(6275) 強茂(2481)

家登(3680) 聯陽(3014) 富旺(6219) 驊訊(6237) 撼訊(6150)

台星科(3265)

6.買超前20名：

金融股：

彰銀(2801) 永豐金(2890)

電子股：

仁寶(2324) 宏碁(2353) 華邦電(2344) 緯創(3231) 廣達(2382)

大聯大(3702) 力積電(6770) 欣銓(3264) 光寶科(2301) 台積電(2330)

敬鵬(2355)

傳產股：

陽明(2609) 裕民(2606) 永豐餘(1907) 長榮(2603) 萬海(2615)

亞力(1514) 榮運(2607)

#台積電 #外資買超 #佳世達 #日月光投控