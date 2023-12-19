【時報-台北電】櫃買中心2023年12月18日櫃買市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日減少0.59億元，成為896.51億元，融券餘額較前一日減少3700張，成為104199張。(資料來源:櫃買中心)

#櫃買市場 #櫃買中心 #融券餘額 #較前 #日減少