由於內建的血氧偵測功能涉及專利糾紛，蘋果公司18日宣布，智慧手表Apple Watch的Series9 和Ultra2這兩種機型，將於本周停售。
美國國際貿易委員會（ITF） 10月26日裁定， Apple Watch部分機型侵害醫療技術公司Masimo的血氧監測專利，將發布進口禁令。美國總統拜登若未在60天內 ，也就是12月25日的期限內否決，Apple Watch的輸美禁令將生效。
蘋果先發制人，宣布12月21日蘋果官網停賣Series9及Ultra2，12 月24日耶誕夜之後蘋果門市也跟進停售，其他不含血氧監測功能的機型不受影響。
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