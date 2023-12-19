國際金市各天期平均數
國際金市各天期平均數

國際金價近期受美國聯準會（Fed）政策影響震盪加大，臺灣銀行報告指出，上周金價一度因市場預期Fed可能延後降息，拉回至1,972美元，但會議結論出爐偏鴿，金價又開始反彈，最高來到2,047.79美元，整周高低價差達75美元，後續因年末投資人多保持觀望，金價短線將是高檔震盪格局。

臺銀指出，金價整周最高達2,047美元，又因高檔賣壓、加上預期聯準會延後降息，從高點拉回為2,018.19美元。

臺銀分析，市場樂觀預期明年降息的幅度，帶動金價上行，已經連續四周收於2,000美元之上，觀察技術指標，呈現「上有壓、下有撐」型態。鮑爾雖提到降息可能，但聯準會官員看法分歧，令市場對降息時程仍具相當不確定性；近期美元及美債指數雖自高檔回落，但近年末投資人保持觀望，影響金價上行動能，短線估續處高檔震盪。

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