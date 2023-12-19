美國結束升息循環態勢漸趨明朗，資金再度急湧入債券ETF，12月四家投信緊急申請追募債券ETF基金，據投信投顧公會公布，國泰20年期（以上）美國公債ETF、國泰10年以上投資級金融債券ETF、元大美國政府20年期（以上）債券單日正向2倍ETF、群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF皆已申請追募，預計再吸金近700億元。

首檔ESG月月配債券ETF的群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF, 12月5日掛牌當天，開盤不但爆出逾10萬張天量，買盤積極進場卡位，首日掛牌交易僅1小時就達可募集額度上限，刷新債券ETF掛牌首日成交量新高紀錄，也寫下債券ETF史上單日成交量最高。

成立兩個月的國泰10年以上投資級金融債券ETF規模，也在12月13日突破200億元大關，已發行在外受益權單位總數達可募集額度上限，官網公告12月15日起暫停受理初級市場申購，並已遞出追加募集申請。

觀察12月以來至12月8日債券ETF受益人數增加幅度相當大，國泰10年以上投資級金融債券ETF以9.24％的成長幅度居冠，總受益人數來到4.7萬人，系出同門的國泰20年期（以上）美國公債ETF以8.03％緊追在後，總受益人數更突破10.2萬人，二檔目前都已申請追募。

法人分析，就美銀11月全球經理人調查顯示，高達76％經理人認為聯準會「已完成升息工作」，看好未來美國通膨增速持續下滑，全球經理人開始加碼債券，且超過54％經理人看好債券2024年表現，是今年債券買氣熱潮湧現的原因。

聯準會主席鮑爾釋出升息循環以來最明確的鴿派信號，債券價格出現明顯反彈，包括原型債券ETF均收復今年以來跌幅，強勁走勢同步吸引積極投資人買進槓桿產品參與波段行情。但法人提醒，槓桿產品波動亦較大，宜做為短期操作工具，投資人也應善設停利停損價位。