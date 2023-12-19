【時報-台北電】美國聯準會票委Williams、Bostic與Goolsbee三位票委於上周五發表偏中性的談話內容，讓市場過於樂觀的情緒稍微降溫，導致美指漲勢暫歇高檔震盪。失去美指續漲的動能後，本周一台指開平走弱，向下回測上周四的向上跳空缺口，而後買盤浮現，於平盤下震盪整理。

盤面上以航運類股上漲2.5%表現最佳，成交比重高達12.2%，顯示資金集中於此，主流類股金流遭稀釋，半導體成交比重降至25%，電零指降至9%，並量縮收跌1.5%拖累大盤。

統一期貨指出，周一台指期小幅走弱，回測至向上跳空缺口終點時買盤浮現，呈低檔弱勢整理，後續觀察缺口能否支撐台指再度上攻。

統一期貨觀察，外資夜盤加碼1,814口空單，日盤大幅加碼3,320口空單，未平倉淨空單大增至-12,775口；十大特定法人大幅加碼3,150口空單至-5,207口。外資上周五夜盤逢高加空，打破夜盤做多、日盤做空的慣性。昨逢低未見空單回補，反而大額追空，若今未見空單大額回補，留意周三壓低結算的可能性。十大特法逢低大額追價空單，不利指數表現。(編輯：廖小蕎)