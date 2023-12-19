【時報-台北電】周一(18日)台指開低走高，在航運及鋼鐵類股支撐下，收斂早盤跌幅，其中，陽明(2609)盤中一度觸漲停，而台積電(2330)則是持穩於平盤，終場成交量縮小至3218.47億元，加權指數下跌21.84點、跌幅0.12%、收在17652.03點。

元富期貨分析，目前指數雖然自高檔回落整理，但仍力守於5日均線之上，在量縮整理的情況下有利延續多方架構，季線準備向上突破半年線，在下方均線向上墊高的支撐下，若指數持續於月線之上震盪走高，短線仍維持偏多看待不變。(編輯：廖小蕎)