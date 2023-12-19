投資型保單確定創七年來新低，今年7月投資型保單新規上路，保險市場仍待適應，前11月投資型保單新契約保費為2,439億元，年減約25％，正式宣告今年不會賣超過3,000億元，預期全年投資型保單新約保費約2,600億元～2,700億元，將創2017年以來的七年新低。
投資型保單今年前11個月銷售變化劇烈，上半年因地緣政治紛擾與市場對經濟衰退的擔憂，前五個月單月賣約155億元～260億元，6月開始因投資型保單新規前搶購潮，推升一波買氣達396億元，7月更熱賣近420億元。
但隨禁令開始發威，8月一口氣掉到只剩133億元，9月更只有賣出114億元，10月因國泰人壽推出新的投資型保單，在壽險龍頭全力推動下成功推升買氣，當月銷售站回200億元之上；但11月買氣續冷，僅銷售約130億元。
累積前11月投資型保單新契約保費為2,439億元，較去年同期3,261億元，年減822億元或25％。今年雖有新規上路前的搶購潮挹注，但仍難敵金融市場震盪、美元強勢與新法規三大不利效應，宣告今年投資型保單確定賣不到3,000億元，低於2022年整年的3,464億元。
近年來最近一波銷售低點是2016年，因當年股災只銷售1,966億元，之後連續六年每年都在3,000億元之上，甚至2018年、2021年熱賣超過5,000億元，2017年則是3,996億元，今年將會是2017年以來的新低。
投資型保單買氣冷，壽險前11月新契約保費僅6,216億元，去年同期為7,191億元，年減達975億元或13.6％，因金管會已宣布2024年要調升保單責任準備金利率，聯準會預計要到2024年下半年才會降息，12月將不如往年出現停售效應，今年壽險新契約保費約在6,800億元左右，將是2007年以來新低。
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