大陸互聯網企業市值排名洗牌，截至13日港股收盤，網易以港幣5,425億元的市值反超美團，躍升為大陸市值第四大的網路公司，僅次於騰訊、拼多多和阿里巴巴。市場分析，網易市值此次超越美團的主要原因，是其股價跌幅相對較小。
界面新聞報導，港股14日收盤數據顯示，網易收報港幣163元，全日下跌3.1％，市值報港幣5,254.51億元，美團全日收報港幣81.75元，市值為港幣5,104.71億元。回顧2021年2月中概股整體走高之際，美團市值一度約等於網易的四倍，兩年過後，如今由於網易下跌幅度較小，使其市值一舉超越美團。
美團市值高點出現在2021年4月，在公司大舉進軍社區團購市場之際，美團市值一度超過港幣2.6兆元，且高於阿里巴巴，成為大陸市值最大的互聯網企業。相比目前股價表現，美團市值已大幅縮水80％。
網易市值歷史高點為港幣7,177.54億元，從2021年到現在，網易的市值跌幅約25％。網易11月公布的第三季報顯示，其淨收入為273億元，年增11.6％。財報公布的第二天，網易股價小漲至港幣178.63元，市值也成長至港幣5,783.18億元。
另一方面，美團公布第三季報後，股價出現大幅下跌，截至11月29日港股收盤，美團股價由港幣103元下跌至港幣90.45元，跌幅高達12.18％，市值則由28日的港幣6,431.51億元，大減至港幣5,647.86億元。
美團執行長王興於財報電話會上表示，管理階層對公司的長期成長潛力有十足信心，目前美團在二級市場的股價只反映外送單一業務的估值，並不符合公司的內在價值，正考慮推動價值10億美元的回購計劃，「會在綜合考慮業務投入、現金狀況及市場狀況的基礎上作出審慎決定。」
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