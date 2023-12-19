大陸品牌手機大廠小米跨界造車努力近三年，小米汽車終於將在2024年上市。小米創辦人兼董事長雷軍17日指出，小米造車是「抱著志在必得的方式來做」，比起一般車廠造車「十倍投入」，小米第一輛車整體投入3,400名工程師，整個研發投入超過人民幣（下同）100億元。

小米港股18日股價收跌0.5％至港幣15.9元，但半年來累計大漲45.6％。

今年12月上旬大陸市場就傳出，小米汽車繼完成部份城市門市店長培訓後，在北京及上海等地部份小米之家（即小米官方直營零售體驗店）已展開展示車擺放的確認工作，預計2024年第一季展示車就會到店。

雷軍17日接受大陸央視採訪時坦言，由於智慧電動車的本質就是汽車工業與消費電子工業的整合，所以小米造車有很多天然優勢。有一位車廠董事長告訴他，「智慧電動車其實就是一個大號的手機裝上四個輪子」，雖然說法不太準確，但反映出這兩個行業正在高度融合中。雷軍指出，進入汽車業對小米來說有挑戰，但整體難度可控。

雷軍點出小米造車兩大策略：一、定下「守正出奇」原則，守正意指充分尊重汽車業規律，確保能把第一輛車做好，在此前提下創新。二、「十倍投入」，例如很多車廠做一輛車，約投入300～400人，投入研發經費10億元、20億元。但小米第一輛車則是投入10倍以上的資源。

對於小米汽車上市後的預期，雷軍說：「特別擔心一上來不火，大家都不買，這個肯定很擔心。但更擔心的是如果大家都來買，這一等車要等一、兩年，肯定會被罵慘，其實是各種很焦慮的情緒。」

另一方面，「小米14」系列手機10月發售後，銷量迅速突破100萬支，很快就賣到斷貨。雷軍指出，雖相信「小米14」肯定會賣得比「小米13」好，但熱銷程度仍出乎預料。小米的核心指標之一：電商購買使用者首月好評率一定要達到99％，而同行普遍在95％、96％。