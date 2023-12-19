大陸品牌手機大廠小米跨界造車努力近三年，小米汽車終於將在2024年上市。小米創辦人兼董事長雷軍17日指出，小米造車是「抱著志在必得的方式來做」，比起一般車廠造車「十倍投入」，小米第一輛車整體投入3,400名工程師，整個研發投入超過人民幣（下同）100億元。
小米港股18日股價收跌0.5％至港幣15.9元，但半年來累計大漲45.6％。
今年12月上旬大陸市場就傳出，小米汽車繼完成部份城市門市店長培訓後，在北京及上海等地部份小米之家（即小米官方直營零售體驗店）已展開展示車擺放的確認工作，預計2024年第一季展示車就會到店。
雷軍17日接受大陸央視採訪時坦言，由於智慧電動車的本質就是汽車工業與消費電子工業的整合，所以小米造車有很多天然優勢。有一位車廠董事長告訴他，「智慧電動車其實就是一個大號的手機裝上四個輪子」，雖然說法不太準確，但反映出這兩個行業正在高度融合中。雷軍指出，進入汽車業對小米來說有挑戰，但整體難度可控。
雷軍點出小米造車兩大策略：一、定下「守正出奇」原則，守正意指充分尊重汽車業規律，確保能把第一輛車做好，在此前提下創新。二、「十倍投入」，例如很多車廠做一輛車，約投入300～400人，投入研發經費10億元、20億元。但小米第一輛車則是投入10倍以上的資源。
對於小米汽車上市後的預期，雷軍說：「特別擔心一上來不火，大家都不買，這個肯定很擔心。但更擔心的是如果大家都來買，這一等車要等一、兩年，肯定會被罵慘，其實是各種很焦慮的情緒。」
另一方面，「小米14」系列手機10月發售後，銷量迅速突破100萬支，很快就賣到斷貨。雷軍指出，雖相信「小米14」肯定會賣得比「小米13」好，但熱銷程度仍出乎預料。小米的核心指標之一：電商購買使用者首月好評率一定要達到99％，而同行普遍在95％、96％。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：