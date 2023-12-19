被視為大陸電商巨頭阿里巴巴創辦人馬雲最新布局的智慧農業、漁業「一米八」品牌18日正式亮相，並由螞蟻集團前CEO、前阿里合夥人胡曉明擔任一米八農業科技的董事長，兼任首席品控官。
香港經濟日報18日報導，除大股東馬雲之外，「一米八」的高管主要來自前螞蟻集團與阿里巴巴的成員。2021年3月，時任螞蟻集團CEO的胡曉明在內部發布郵件，表示自己將辭去螞蟻集團CEO一職，未來將負責螞蟻生態社會公益相關項目。
胡曉明指出，一米八的使命是讓農業因技術創新更加美好，公司希望透過技術創新來提升農業的效率，為消費者提供更好的高品質食材，以及讓農民能夠獲得更高的收入。未來，「一米八」將會定期向社會公布產品品質報告，及種植養殖環境報告。
他表示，第一個專注海洋優質蛋白的公司一米八海洋科技也正式成立，並將發表兩款優質產品︰舟山嵊泗列島貽貝和溫州南麂大黃魚，目前在盒馬鮮生的通路販售，接下來將儘快在天貓等更多線上和線下通道出售，
報導指出，馬雲早已涉獵智慧養殖，2020年9月成立的耕海牧洋（海南）投資，註冊資本人民幣2億元，控股股東為海南雲鋒企業管理集團，馬雲在該公司的持股比例為50％。
特別是2020年11月在大陸官方干預下，螞蟻集團陸港兩地上市告吹後，馬雲行事從此前的高調轉為沉潛，自此少有提及兩大核心公司阿里巴巴、螞蟻集團，反而多次公開表示關注農業相關科技發展。今年馬雲多次考察各國，基本都與農業領域有關。
公開資料顯示，一米八農業科技（海南）今年5月26日成立，經營範圍包括種畜禽經營、農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務等。一米八海洋科技（浙江）7月20日成立，主要從事新興能源技術研發、儲能技術服務。而這兩家公司的控股股東均為3月在香港成立的「1.8 Meters Technology」。
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