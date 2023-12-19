2023胡潤百富榜

2023年大陸經濟乏力，消費疲軟，令過往在各大財富榜單名列前茅的地產、互聯網等領域富豪身家大縮水，但仍有拼多多、抖音等乘上新型消費動能的企業進一步崛起。其中，大陸新能源車用電池龍頭寧德時代股價年內重挫逾30％，使創辦人兼董事長曾毓群資產在一年內大跌人民幣（下同）1千億元。

首席商業評論18日報導，曾毓群是今年內資產縮水幅度最多的大陸富豪，從2022年的3,348億元大減1千億元至2,243億元低點。胡潤百富榜10月公布的榜單則顯示，其身家目前為2,500億元，位列富豪榜第四位。

報導指出，寧德時代的市值於2021年11月一度上看1.6兆元，在A股市場中僅次於貴州茅台，但進入2023年以來，寧德時代的股價接連下挫，跌至不足峰值的一半。

資產縮水第二大的是阿里巴巴創辦人馬雲，從2,350億元跌至1,700億元，第三名是陷入資金緊張和上市失利的萬達創辦人王健林，資產從1千億元重挫至470億元，隨後是昔日電商巨頭京東創辦人劉強東，自1,050億元下降至600億元。此外，碧桂園董事局主席楊惠妍、順豐創辦人王衛等，亦榜上有名。

其中，市場於11月傳出，馬雲家族對阿里巴巴信託減持後，阿里的股價一度出現單日跌幅達10％的情況，馬雲的個人資產也在一年內出現650億的下跌。胡潤百富榜顯示，劉強東及其妻子章澤天的資產亦受影響，劉強東夫婦的排名已經跌落到第66名，身價蒸發約450億元。

互聯網產業的洗牌，成為大陸富豪榜異動的一大原因。大陸電商在11月29日出現歷史性的一刻，拼多多盤中市值首次超越阿里巴巴。陸媒分析，這是大陸網路產業的「分水嶺」，顯見拼多多、字節跳動等一代新貴的崛起。

除了網路產業外，陷入債務危機的房地產業也飽受衝擊，依據上市公司的市值和企業代表的持股比例計算，房地產代表性企業恒大集團主席許家印2023年身家從300億元降至200億元。截至6月30日，恒大合計淨虧損392.5億元，總負債仍高達2.3兆元。