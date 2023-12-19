美國叫車應用程式優步（Uber）18日正式以標準普爾500指數成份股在美股交易。在新成份股利多刺激下，優步12日已創52周新高，今年來累計飆漲144％。
其執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）在社交平台X發文表示：「被納入標普500成份股是優步團隊的莫大榮耀。」
外界認為優步成為標普500成份股並不令人意外，因為其市值高達約1,273億美元，是美國尚未被納入該指數市值最大企業。
今年對科氏和優步來說都是大喜之年。像優步在英美兩國官司均獲勝訴、季報表現強勁、乘客搭載量創新高，以及股價今年來大漲約1.5倍。
但在一切順遂的不久之前，優步經營卻如履薄冰。除了領導層被外界猛烈批評外，其在多個重要城市都遭到主管機關和計程車工會阻止其提供服務。公司未具獲利能力衝擊股價去年腰斬約52％。
優步被納入標普500被視為其重大成就，因為要成為該指數成份股必須符合包括市值、獲利與流動性等多項標準，顯示其影響力不斷擴大，具有市場穩定性，是舉足輕重的企業。
優步成為標普500成份股後，許多追蹤該指數的退休基金就必須跟進增持其股票，讓其影響範圍不僅是華爾街，而是牽動許多人退休生活。
標普道瓊指數公司4日宣布把優步納入標普500指數後，刺激其股價累漲約10％，逼近其2021年2月創新高水準。標普500指數每年3月、6月、9月和12月調整成份股，凡不符標準就被剔除，符合者被納入。
在這次的調整，除了優步，電子專業代工廠捷普（Jabil）和建材供應商Builders FirstSource也被納入標普500指數。希悅爾（Sealed Air）、阿拉斯加航空（Alaska Air）和智慧太陽能變流器供應商SolarEdge被剔除。
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