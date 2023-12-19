揮別2022年慘澹表現，大型科技股2023年重新奪回市場主導地位。由蘋果、輝達等七大科技巨擘組成的「美股七雄」今年迄今股價平均大漲75％，總市值占標普500指數的比重暴增至30％。
據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）與FactSet資料顯示，包括微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、特斯拉與臉書母公司Meta在內的七間科技公司今年股價狂飆75％，不僅超越標指平均上漲23％，更將其餘493家成份股的12％漲幅遠遠拋在後頭。
這與去年呈現明顯對比。美股七雄2022年股價平均跌幅高達40％，市值合計蒸發4.7兆美元，不如標指其餘493家跌幅僅12％。
科技股今年漲勢凌厲，主因是人工智慧（AI）狂潮令投資人押注這些企業未來可望獲取豐厚獲利。另一因素則是美國經濟數據強勁、通膨降溫，市場押注利率水平觸頂，對於科技股帶來提振。
其中，微軟今年迄今股價累漲55％，11月更改寫歷史新高。蘋果今年大漲52％，6月時成為首家市值超過3兆美元的美國企業。輝達今年股價翻倍成長，帶動市值超越1兆美元大關。
高盛銀行全球投資研究（GIR）數據顯示，這七大巨頭市值不斷膨脹，令其在標普所占比重來到30％，遠超過歷史上任何七支股票加總表現。
不僅如此，大型科技股對於全球市場的影響力也不容小覷。涵蓋全球85％股票市場的MSCI全球股市指數顯示，這七間公司總權重已超越日本、法國、中國大陸與英國所有成份股權重加總。
不過，這引發投資人與分析師對於市場過度集中的擔憂。當少數企業在指數所佔權重過大時，這些股票下跌可能導致市場更容易陷入震盪，恐怕重演美國聯準會（Fed）去年開始升息促使大型科技股暴跌並拖累整體股市的情況。
思博瑞投資管理（Allspring Global Investments）公司主動選股部門主管米萊蒂（Ann Miletti）表示：「這些數據非常嚇人，因為指數應該是要廣泛反映整體企業表現。」
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