為規避美國的關稅制裁與節省製造成本，近年中國電動車業者相中與美國、加拿大訂有「美墨加協定」（「USMCA」的墨西哥，中企透過在墨西哥大舉投資、並將產品銷往美國以規避制裁。但這種「走後門」的方式引起美方注意，美墨近日已為此決定成立一個外國投資審查工作組。

外媒18日引述多名知情人士透露，中國汽車業者比亞迪（BYD）、上汽名爵、奇瑞等今年都在與墨西哥官員商談建廠事宜，另一家中企則計畫在當地建造一座價值120億美元的電池廠。

擁有廉價勞力、完善汽車供應鏈及「美墨加協定」（USMCA）的墨西哥是世界第七大汽車製造國，是最有條件從新冠疫情和美中貿易戰引發的全球供應鏈動盪中獲益的國家之一。近年中國對墨西哥的投資額急增（特別是墨北各州），墨西哥就2001至2022年間所記錄的中資約30億美元，但經濟學人指出，實際金額應為墨國官方掌握的5倍多，達170億美元。

中企砸下巨資在「美國後院」大興土木打造電動車供應鏈，令美國深感不快。報導稱，美國正在與中國爭奪電動車製造領域的霸主地位，並透過「通膨削減法」推出嚴格的限制措施，將中國製造的電動車、電池和其他零組件，甚至是原材料排除在其供應鏈之外。美方擔心，中國汽車製造商將能夠藉由在墨西哥製造汽車，規避美方貿易限制與關稅制裁，從而以技術先進、價格更具競爭力的車型超越全球競爭對手。

為了防範中資業者即將在墨西哥掀起的投資潮，美國財長葉倫稍早訪問墨西哥後，與該國政府達成協議，雙方將成立一個外國投資審查工作組，共享用於外國投資篩選的技術訊息，以確保關鍵行業的國家安全。墨西哥官員坦承，在考慮中方投資時必須謹慎，以免惹惱美國。