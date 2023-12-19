在全球推動汽車電動化的潮流下，加拿大傳將在本周宣布新規定，2035年前境內銷售的新車得全面達到零碳排標準，並以積分制監管汽車製造商。

據外媒引述高層人士消息，加拿大最快將在周二宣布名為《電動車可用性標準》的新規，包含電池電動車、插電式電動車及和氫燃料車等零碳排車款，必須在2026年新車銷售量占比達20％，2030年占比提高至6成，並於2035年實現100％的目標。

新規定將針對汽車製造商，按其銷售的電動車數量獲得積分，越接近零碳排標準的車款將獲得越高分。據悉，若汽車製造商在2026年法規上路前就推出電動車款，可以獲得所謂「早期積分」。

另外，協助生產電動車之充電基礎設施也能獲得積分，積分超過或未達標準的公司可透過買賣以達到新規定的要求。

消息人士透露，這項規定將有助於確保加拿大市場的供應，並縮短電動車購買後的等待時間，加拿大不列顛哥倫比亞省和魁北克省已經制定相同的監管規定。

加拿大擔心其他國家，尤其是美國，將主導零排放汽車的供應。英國於9月已經推出類似時程的電動車推廣規則，包括到2035年電動車銷量占比達100％的目標，另外包括紐約州和加州在內的美國十多個州都有類似規定。

然而，拜登政府4月提出2032年實現汽車電動化，盼美國境內銷售電動車須占67％，這項決議在這個月稍早遭共和黨掌控的眾議院投票否決。

據國際能源總署（IEA）統計，全球電動車銷量目前約占所有汽車銷量13％，其估計2030年底電動車市場占比可能會上升至40～45％。