根據經濟合作暨發展組織（OECD）發布的統計顯示，包括美、法、日、韓等富有國家稅收占其國內生產毛額（GDP）比重已攀升到史上新高。該情況凸顯出在利率遽升帶動借貸成本增加下，許多國家透過向納稅人徵收更多稅金來因應政府暴增的支出。
去年美國所有層級政府取得稅收總額占GDP的比重，從2019年的25％升高到近28％，為至少1965年來最高紀錄。
至於法德兩國自2019年以來，其稅收占GDP比重也增加大約1個百分點，各自攀升到46％與39％，也都創下自1965年開始該統計以來最高。德國政府上周還宣布一系列能源稅加稅與撙節支出措施，企圖填補明年的預算缺口。
在亞洲，稅收與社會支出長久以來都低於歐洲。不過日本與韓國的稅收占GDP比重也均上升到紀錄新高、並逼近歐洲水準。
稅收占GDP比重節節攀升，意味前者增加正超過經濟成長速度，這也顯示政府在經濟扮演的角色日益吃重。受到先前新冠疫情爆發、地緣政治風險升高、人口老化與對抗氣候變遷等因素影響，全球進入了「大政府」（big government）時代。
大政府是凱因斯所提的理論，其主張政府積極介入、主動進行經濟管制與社會控制。
OECD負責稅收統計的官員丹德（Kurt van Dender）認為，在借貸成本增加與政府支出需求升高，預料稅收占GDP比重升高的趨勢將會持續。
然而，國庫稅收增加不代表政府需要對民眾加稅。許多國家受惠通膨升溫，使得物價與薪資跟著上揚，讓納稅人與企業對應的稅率自然而然增加。不過有些專家預測包括德、英等已開發國家，因為不堪財政赤字日益惡化，未來對民眾加稅還是勢在必行。
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